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General Motors возобновит производство военной техники
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    General Motors возобновит производство военной техники

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    General Motors возобновит производство военной техники

    Вашингтон, 1 мая. Американский автомобильный гигант General Motors возвращается к производству военных автомобилей. Об этом сообщает GM Inside News.

    По имеющимся данным, концерн уже подал заявку на использование нового торгового бренда для отдела, создающего военные машины GM Defense. Впрочем, в настоящее время официального подтверждения возрождения военного отдела пока нет.

    Уточняется, что GM уже подала заявку на регистрацию логотипа для «транспортных средств с водородным двигателем».

    По данным пресс-службы компании, General Motors трудится над разработкой универсальной надстройки Silent Utility Rover (SURUS). Транспортные средства военного назначения будут строиться на базе тяжелых шасси.

    Напомним, ранее стало известно, что компания намерена презентовать до 2019 года автомобиль без руля и педалей.

    Автор: Дана Балан
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