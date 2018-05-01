Стимулятор украинской агрессивности: в Госдуме прокомментировали поставку Javelin Киеву

Москва, 1 мая. Депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек считает, что поставка американских противотанковых ракетных комплексов Javelin — «стимулятор украинской агрессивности».

«Современные американские вооружения, сами того не подозревая, могут вынудить Украину на абсолютно непредсказуемые агрессивные действия как против республик Донбасса, так и против полуострова», — отметил чиновник.

Как отметил политик, «красная кнопка, которую украинские политики так и стремятся нажать» — третье поколение американских противотанковых ракет.

Бальбек подчеркнул, что ВСУ постараются опробовать современные противотанковые ракеты в действии, начиная от столкновений с бронетанковыми войсками Донецкой народной республики, заканчивая специализированным или несанкционированным пуском где-нибудь в районе Чонгара по единицам российской бронетехники, передает РИА Новости.

Отметим, что в России неоднократно предостерегали от поставки вооружений на Украину, подчеркивая, что это может привести к ухудшению ситуации в Донбассе.