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Ари планирует остаться в «Локомотиве»
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    Ари планирует остаться в «Локомотиве»

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    Ари планирует остаться в «Локомотиве»

    Москва, 1 мая. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Локомотива» Ари хочет перейти в московский клуб на постоянной основе.

    В настоящий момент футболист выступает за железнодорожников на правах аренды, правами на игрока владеет «Краснодар». Соглашение форварда и горожан рассчитано еще на год.

    Сообщается, что сумма трансфера может составить порядка 4 млн евро.

    Ари перешел в «Краснодар» летом 2013 года из московского «Спартака». В январе прошлого года игрок был отдан в аренду в «Локомотива», за который успешно выступает.

    Футболист оформил российское гражданство и в скором времени перестанет считаться легионером.

    Автор: Алексей Громов
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