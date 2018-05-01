Ари планирует остаться в «Локомотиве»

Москва, 1 мая. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Локомотива» Ари хочет перейти в московский клуб на постоянной основе.

В настоящий момент футболист выступает за железнодорожников на правах аренды, правами на игрока владеет «Краснодар». Соглашение форварда и горожан рассчитано еще на год.

Сообщается, что сумма трансфера может составить порядка 4 млн евро.

Ари перешел в «Краснодар» летом 2013 года из московского «Спартака». В январе прошлого года игрок был отдан в аренду в «Локомотива», за который успешно выступает.

Футболист оформил российское гражданство и в скором времени перестанет считаться легионером.