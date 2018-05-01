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Грызлов напомнил о «формуле Штайнмайера» для мирного решения ситуации в Донбассе
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    Грызлов напомнил о «формуле Штайнмайера» для мирного решения ситуации в Донбассе

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    Грызлов напомнил о «формуле Штайнмайера» для мирного решения ситуации в Донбассе

    Киев, 1 мая. Киевские власти снова сделали ставку на решение конфликта в Донбассе силовым методом, плана политического урегулирования у Киева нет. Об этом во вторник сообщил полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

    «Вопрос не в заявленных форматах применения властями Украины вооруженных сил и иных формирований, а в провозглашаемой ими ставке на силовое решение конфликта на юго-востоке страны. Основная проблема — отсутствие хоть каких-то действий со стороны Украины по политическому урегулированию», — сказал Грызлов.

    Он напомнил, что для мирного решения ситуации обеим сторонам надо следовать «формуле Штайнмайера», передает ТАСС.

    «Главное из необходимых действий — запуск процесса предоставления Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера», амнистия участникам противостояния с обеих сторон», — отметил Грызлов.

    По его словам, смена формата силовой операции (ООС) в Донбассе не может привести к урегулированию ситуации в регионе. Он подчеркнул, что российская сторона тоже воспринимает такую «риторику как деструктивную, не ведущую к миру».

    Напомним, в минувший понедельник глава Украины Петр Порошенко официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе и старте в регионе операции объединенных сил (ООС).

    Автор: Дана Балан
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