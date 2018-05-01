Россиян предупредили о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии

Москва, 1 мая. В Швейцарии наблюдается неуклонный рост случаев заболевания туляремией, о чем предупредил россиян Роспотребнадзор.

Так, данные эпидемиологов говорят о том, что в Швейцарии показатели заболеваемости туляремией в десять раз выше, чем в соседних государствах. Основная профилактическая мера — борьба с главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку — клещами.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Напомним, ранее Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусом клещей. По последним данным, порядка четырех тысяч россиян обратились в больницы в 70 российских регионах из-за укусов клещей за месяц отслеживания ситуации по нападению насекомых.