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Россиян предупредили о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии
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    Россиян предупредили о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии

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    Россиян предупредили о росте заболеваемости туляремией в Швейцарии

    Москва, 1 мая. В Швейцарии наблюдается неуклонный рост случаев заболевания туляремией, о чем предупредил россиян Роспотребнадзор.

    Так, данные эпидемиологов говорят о том, что в Швейцарии показатели заболеваемости туляремией в десять раз выше, чем в соседних государствах. Основная профилактическая мера — борьба с главными переносчиками возбудителя туляремии от грызунов к человеку — клещами.

    «Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

    Напомним, ранее Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике заболеваний, которые передаются с укусом клещей. По последним данным, порядка четырех тысяч россиян обратились в больницы в 70 российских регионах из-за укусов клещей за месяц отслеживания ситуации по нападению насекомых.

    Автор: Тимур Румянцев
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