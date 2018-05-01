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Володин заявил о важности работы над обеспечением достойных условий жизни россиян
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    Володин заявил о важности работы над обеспечением достойных условий жизни россиян

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    Володин заявил о важности работы над обеспечением достойных условий жизни россиян

    Москва, 1 мая. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в день Первого мая отметил важность работы над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан России, а также необходимость работы над усилением социальной основы стабильности общества и развитием страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

    Председатель Госдумы отметил, что 1 Мая занимает важное место в истории и отмечается во многих государствах.

    «Каждый год миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную солидарность трудящихся. Трудовым отношениям и решению вопросов социального партнерства уделяется приоритетное внимание в нашей стране», — отметил он.

    Володин также заявил о важности и в будущем работать над обеспечением достойных условий жизни и труда российских граждан, укреплять социальную основу стабильности общества и развития страны.

    Автор: Дана Балан
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