Володин заявил о важности работы над обеспечением достойных условий жизни россиян

Москва, 1 мая. Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин в день Первого мая отметил важность работы над обеспечением достойных условий жизни и труда граждан России, а также необходимость работы над усилением социальной основы стабильности общества и развитием страны. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Председатель Госдумы отметил, что 1 Мая занимает важное место в истории и отмечается во многих государствах.

«Каждый год миллионы людей участвуют в первомайских акциях, демонстрируют международную солидарность трудящихся. Трудовым отношениям и решению вопросов социального партнерства уделяется приоритетное внимание в нашей стране», — отметил он.

Володин также заявил о важности и в будущем работать над обеспечением достойных условий жизни и труда российских граждан, укреплять социальную основу стабильности общества и развития страны.