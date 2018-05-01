Меню
Весь мир
Участники «каравана» нелегалов на границе с США подают заявления на убежище
Спорт
Ари планирует остаться в «Локомотиве»
Следующая новость
Загрузка...

    Участники «каравана» нелегалов на границе с США подают заявления на убежище

    37

    Участники «каравана» нелегалов на границе с США подают заявления на убежище

    Вашингтон, 1 мая. Участники «каравана» нелегалов, которые прибыли накануне к американо-мексиканской границе, начали писать заявления на поиск убежища в Соединенных Штатах в знак протеста против администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом передает информационное агентство Associated Press. 

    По данным агентства, мигранты стали запрашивать убежища на самом загруженном участке границы после того, как сотрудники миграционных служб заявили, что для размещения нелегалов не хватит места.

    Напомним, 29 апреля текущего года большая группа мигрантов, которую глава Белого дома Дональд Трамп назвал «караваном», приехала к границе США и Мексики.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.