Участники «каравана» нелегалов на границе с США подают заявления на убежище

Вашингтон, 1 мая. Участники «каравана» нелегалов, которые прибыли накануне к американо-мексиканской границе, начали писать заявления на поиск убежища в Соединенных Штатах в знак протеста против администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом передает информационное агентство Associated Press.

The Latest: Migrants in caravan start seeking U.S. asylum. https://t.co/e06jxdhC83 — The Associated Press (@AP) May 1, 2018

По данным агентства, мигранты стали запрашивать убежища на самом загруженном участке границы после того, как сотрудники миграционных служб заявили, что для размещения нелегалов не хватит места.

Напомним, 29 апреля текущего года большая группа мигрантов, которую глава Белого дома Дональд Трамп назвал «караваном», приехала к границе США и Мексики.