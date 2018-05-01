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В Минтруде подсчитали, сколько россиян будут получать повышенную зарплату с 1 мая
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    В Минтруде подсчитали, сколько россиян будут получать повышенную зарплату с 1 мая

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    В Минтруде подсчитали, сколько россиян будут получать повышенную зарплату с 1 мая

    Москва, 1 мая. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года до 11163 рублей приведет к увеличению заработной платы до этого уровня практически у 4 млн работников, из которых порядка 1,6 млн человек заняты в бюджетной отрасли. Об этом во вторник рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ.

    По словам главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособных граждан стал самым ожидаемым за последние 20 лет. Он подчеркнул, что правительство делало все, чтобы решить эту проблему с 2000-х годов.

    Напомним, в январе текущего года президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) пообещал довести МРОТ до уровня прожиточного минимума трудоспособного человека не с 1 января будущего года, а с мая 2018 года.

    Соответствующий закон был принят Государственной думой России 16 февраля 2018 года, ратифицирован Советом Федерации 28 февраля, а 7 марта — подписан главой российского государства.

    Автор: Дана Балан
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