В Госдепе назвали причину снятия флага со здания генконсульства России в Сиэтле

Сиэтл (Вашингтон, США), 1 мая. Флаг Российской Федерации демонтировали со здания резиденции генерального консула в Сиэтле из-за якобы «утраты им этого статуса, он будет передан в посольство России». Об этом во вторник сообщили в Госдепартаменте США.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях США отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульства в Сиэтле 1 апреля текущего года. С этого момента резиденция генерального консула теперь не обладает статусом резиденции главы консульской миссии и оставлять там укрепленный российский флаг неуместно», — заявил представитель американского Госдепа.

Собеседник также добавил, что флаг будет передан в российское посольство в американской столице.

Напомним, ранее американское руководство решило снять флаг России со здания резиденции генерального консула в Сиэтле. Российские дипломаты призвали вернуть флаг на законное место.