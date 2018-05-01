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В Госдепе назвали причину снятия флага со здания генконсульства России в Сиэтле
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    В Госдепе назвали причину снятия флага со здания генконсульства России в Сиэтле

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    В Госдепе назвали причину снятия флага со здания генконсульства России в Сиэтле

    Сиэтл (Вашингтон, США), 1 мая. Флаг Российской Федерации демонтировали со здания резиденции генерального консула в Сиэтле из-за якобы «утраты им этого статуса, он будет передан в посольство России». Об этом во вторник сообщили в Госдепартаменте США.

    «В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях США отозвали свое согласие на открытие и работу российского консульства в Сиэтле 1 апреля текущего года. С этого момента резиденция генерального консула теперь не обладает статусом резиденции главы консульской миссии и оставлять там укрепленный российский флаг неуместно», — заявил представитель американского Госдепа.

    Собеседник также добавил, что флаг будет передан в российское посольство в американской столице.

    Напомним, ранее американское руководство решило снять флаг России со здания резиденции генерального консула в Сиэтле. Российские дипломаты призвали вернуть флаг на законное место.

    Автор: Дана Балан
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