Я спросил у ясеня: россияне отреагировали на новость о просящем о совете у Меркель Трампе

Вашингтон, 1 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп обращался за рекомендациями к канцлеру Германии Ангеле Меркель, как выстроить отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

President Trump vents at German Chancellor Angela Merkel and asks for advice on Russian President Vladimir Putin https://t.co/aUZikkNmGG pic.twitter.com/0cYwPvyJ2M — CNN (@CNN) May 1, 2018

Согласно информации телеканала, американский лидер обратился за советом к Меркель, поскольку у немецкого канцлера долгая история политических взаимоотношений с Путиным.

Правда, источники не уточнили, какой совет главе США могла дать Меркель и отметили, что зачастую Трамп обращает мало внимания на то, что ему говорят и советуют.

Россияне отреагировали на сообщения о просьбах Трампа и подчеркнули, что американский президент «пошел за советом» не туда.

«Нашел, у кого спрашивать — у самой семь пятниц на неделе по отношению к России!» — возмущается пользователь Twitter.

Другой участник дискуссии вспомнил о любви Трампа к социальным сетям: «Если он не знает, пусть бы спрашивал в Твитере, опыт общения у него уже есть, а можно и у дуба спросить, который с Макроном посадили…Ну, как в песне (я спросил у ясеня…), было бы намного оригинальнее».

Еще одни пользователи посоветовали Трампу «обратиться за советом к Порошенко»: «А ты к Петру Алексеевичу обратись».

Напомним, ранее представитель совета национальной безопасности США объяснил, почему глава США хочет встретиться с Путиным.