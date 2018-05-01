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Я спросил у ясеня: россияне отреагировали на новость о просящем о совете у Меркель Трампе
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    Я спросил у ясеня: россияне отреагировали на новость о просящем о совете у Меркель Трампе

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    Я спросил у ясеня: россияне отреагировали на новость о просящем о совете у Меркель Трампе

    Вашингтон, 1 мая. Глава Белого дома Дональд Трамп обращался за рекомендациями к канцлеру Германии Ангеле Меркель, как выстроить отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

    Согласно информации телеканала, американский лидер обратился за советом к Меркель, поскольку у немецкого канцлера долгая история политических взаимоотношений с Путиным.

    Правда, источники не уточнили, какой совет главе США могла дать Меркель и отметили, что зачастую Трамп обращает мало внимания на то, что ему говорят и советуют.

    Россияне отреагировали на сообщения о просьбах Трампа и подчеркнули, что американский президент «пошел за советом» не туда.

    «Нашел, у кого спрашивать — у самой семь пятниц на неделе по отношению к России!» — возмущается пользователь Twitter.

    Другой участник дискуссии вспомнил о любви Трампа к социальным сетям: «Если он не знает, пусть бы спрашивал в Твитере, опыт общения у него уже есть, а можно и у дуба спросить, который с Макроном посадили…Ну, как в песне (я спросил у ясеня…), было бы намного оригинальнее».

    Еще одни пользователи посоветовали Трампу «обратиться за советом к Порошенко»: «А ты к Петру Алексеевичу обратись».

    Напомним, ранее представитель совета национальной безопасности США объяснил, почему глава США хочет встретиться с Путиным.

    Автор: Дана Балан
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