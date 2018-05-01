Разворот в сторону большой войны: Сатановский назвал главную цель США в Армении

Москва, 1 мая. Обстановка в Армении накаляется и разворачивается в сторону большой войны, а главная цель США в этом случае заключается в нейтрализации базы в городе Гюмри. Таким мнением поделился политолог Евгений Сатановский, комментируя митинги в Ереване.

По его словам, на данном этапе о событиях в Армении говорят весьма осторожно, потому что не совсем ясно, к чему это все приведет.

Эксперт считает, что задача Соединенных Штатов в этой республике вполне ясна — «уничтожить базу в Гюмри и все, что связано с Россией».

Также, отметил он, Вашингтон был бы не против усугубить напряженность вокруг Нагорного Карабаха. Сатановский полагает, что параллельно в Турции и Азербайджане, вероятно, довольны всем тем, что на сегодняшний день происходит в Армении, поскольку для азербайджанцев конфликт по Карабаху — страшная травма для республики и ее жителей.

В том случае, если этот конфликт «взорвется» с новой волной, его последствия будут очень длительными, уточнил политолог.

Напомним, акции протеста в Армении начались 13 апреля. Оппозиционеры, недовольные неэффективным управлением страной, объявили о старте «бархатной революции».