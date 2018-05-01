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Сирия: глава Пентагона отрицает причастность США к недавним ударам по складам САА
Политика
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    Сирия: глава Пентагона отрицает причастность США к недавним ударам по складам САА

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    Сирия: глава Пентагона отрицает причастность США к недавним ударам по складам САА

    Вашингтон, 1 мая. Глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что силы Соединенных Штатов не наносили ударов по территории Сирии в ночь на 30 апреля.

    «Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью», — сказал министр.

    Напомним, что в ночь на понедельник объекты сирийской армии в провинциях Алеппо и Хама подверглись ракетным ударам. Сирийские военные уточнили, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели. В свою очередь, источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам ополченцев.

    Официальных заявлений со стороны сирийского правительства по данному вопросу не поступало.

    Ранее Газета.ру сообщала, что военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним.

    Автор: Ирина Новикова
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