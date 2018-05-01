Сирия: глава Пентагона отрицает причастность США к недавним ударам по складам САА

Вашингтон, 1 мая. Глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что силы Соединенных Штатов не наносили ударов по территории Сирии в ночь на 30 апреля.

«Мы не наносили никаких ударов по Сирии этой ночью», — сказал министр.

Напомним, что в ночь на понедельник объекты сирийской армии в провинциях Алеппо и Хама подверглись ракетным ударам. Сирийские военные уточнили, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели. В свою очередь, источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам ополченцев.

Официальных заявлений со стороны сирийского правительства по данному вопросу не поступало.

Ранее Газета.ру сообщала, что военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним.