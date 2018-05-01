1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем востоке с израильским премьером Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран договорились организовать личную встречу как можно раньше. Главными темами разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация в Сирии, а также намерения американского президента Дональда Трампа пересмотреть или даже разорвать ядерную сделку, соглашение, в котором также участвует Россия. Буквально за пару часов до звонка премьер-министр Израиля в своем видеообращении обвинил власти Ирана в том, что они скрывают архивы по ядерному оружию.

Иран заблокировал мессенджер Telegram В самом Иране тем временем заблокировали мессенджер Telegram. Суд принял решение о блокировке Telegram в связи с неоднократными жалобами местных жителей и исходя из требований безопасности. Отмечается, что многие иранские чиновники отказываются от использования мессенджера и переходят на национальное программное обеспечение. В декабре 2017 года Telegram уже блокировался в стране после беспорядков, но уже в январе этого года блокировка была снята.

Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin доставлены на Украину, сообщил представитель Госдепартамента США. Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов в ВСУ начнется уже в среду, 2 мая. Напомним, поставки американского оружия Киеву администрация США одобрила еще в минувшем году. Киевские власти просили об этом и раньше, однако администрация предыдущего лидера страны Барака Обамы от поставок отказывалась. Россия предостерегала от подобного шага, так как он может помешать реализации минских соглашений.