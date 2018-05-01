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1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину
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    1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

    Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем востоке с израильским премьером. Иран заблокировал мессенджер Telegram. Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину. МРОТ в России приравняли к прожиточному минимуму.
    8:24 1 Мая 2018
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    Владимир Путин обсудил ситуацию на Ближнем востоке с израильским премьером

    1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран договорились организовать личную встречу как можно раньше. Главными темами разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация в Сирии, а также намерения американского президента Дональда Трампа пересмотреть или даже разорвать ядерную сделку, соглашение, в котором также участвует Россия. Буквально за пару часов до звонка премьер-министр Израиля в своем видеообращении обвинил власти Ирана в том, что они скрывают архивы по ядерному оружию.

    Иран заблокировал мессенджер Telegram

    1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

    В самом Иране тем временем заблокировали мессенджер Telegram. Суд принял решение о блокировке Telegram в связи с неоднократными жалобами местных жителей и исходя из требований безопасности. Отмечается, что многие иранские чиновники отказываются от использования мессенджера и переходят на национальное программное обеспечение. В декабре 2017 года Telegram уже блокировался в стране после беспорядков, но уже в январе этого года блокировка была снята. 

    Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

    1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

    Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin доставлены на Украину, сообщил представитель Госдепартамента США. Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов в ВСУ начнется уже в среду, 2 мая. Напомним, поставки американского оружия Киеву администрация США одобрила еще в минувшем году. Киевские власти просили об этом и раньше, однако администрация предыдущего лидера страны Барака Обамы от поставок отказывалась. Россия предостерегала от подобного шага, так как он может помешать реализации минских соглашений. 

    МРОТ в России приравняли к прожиточному минимуму

    1 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Американские ПТРК Javelin доставлены на Украину

    Правительство России с 1 мая приравняло уровень минимального размера оплаты труда к размеру прожиточного минимума. Сообщается, что МРОТ теперь составляет 11 163 рубля. В нашей стране минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму впервые. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, на данные цели из резервного фонда правительства выделяется более 16 миллиардов рублей. Добавим, что повышение МРОТ также окажет влияние на оплату декретных отпусков и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан, а также на оплату больничных. 
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