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Госсекретарь США обсудит с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном
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    Госсекретарь США обсудит с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном

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    Госсекретарь США обсудит с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном

    Вашингтон, 1 мая. Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео намерен обсудить с европейскими партнерами ядерную сделку с Ираном.

    Сообщается, что обсуждение вызвано новой информацией об иранской ядерной программе, предоставленной ранее Израилем.

    «Мы оцениваем, что означает раскрытие иранских ядерных досье для будущего соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий… По мере того, как установленный президентом на 12 мая срок исправления иранской сделки приближается, я буду консультироваться с европейскими союзниками и другими странами о том, как лучше двигаться дальше в свете того, что мы теперь знаем», — говорится в заявлении главы американского внешнеполитического ведомства.

    Ранее Газета.ру сообщала, что государственный секретарь США Майк Помпео изучил документы, представленные Израилем в качестве доказательства наличия в Иране ядерного оружия, и подтвердил подлинность содержащихся в них сведений.

    Автор: Ирина Новикова
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