Сирия: жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию

Дамаск, 1 мая. Жители сирийского анклава Восточный Каламун, недавно освобожденного от боевиков, активно записываются в ряды правительственной армии.

Сообщается, что мобильные призывные пункты по набору добровольцев в вооруженные силы Сирии открылись в нескольких городах анклава.

Отмечается, что в Эр-Рухайбе даже наблюдаются очереди из желающих записаться в армию.

Анкетирование кандидатов проводят действующие офицеры правительственных войск.

Напомним, что 25 апреля, в Восточный Каламун вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Ранее данная территория контролировалась девятью исламистскими группировками.

Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.