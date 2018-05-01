Сирия: жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию
Дамаск, 1 мая. Жители сирийского анклава Восточный Каламун, недавно освобожденного от боевиков, активно записываются в ряды правительственной армии.
Сообщается, что мобильные призывные пункты по набору добровольцев в вооруженные силы Сирии открылись в нескольких городах анклава.
Отмечается, что в Эр-Рухайбе даже наблюдаются очереди из желающих записаться в армию.
Анкетирование кандидатов проводят действующие офицеры правительственных войск.
Напомним, что 25 апреля, в Восточный Каламун вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Ранее данная территория контролировалась девятью исламистскими группировками.
Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.