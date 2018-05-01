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Сирия: жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию
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    Сирия: жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию

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    Сирия: жители освобожденного Восточного Каламуна встают в очередь в армию

    Дамаск, 1 мая. Жители сирийского анклава Восточный Каламун, недавно освобожденного от боевиков, активно записываются в ряды правительственной армии.

    Сообщается, что мобильные призывные пункты по набору добровольцев в вооруженные силы Сирии открылись в нескольких городах анклава.

    Отмечается, что в Эр-Рухайбе даже наблюдаются очереди из желающих записаться в армию.

    Анкетирование кандидатов проводят действующие офицеры правительственных войск.

    Напомним, что 25 апреля, в Восточный Каламун вошли армия правительства Сирии и военная полиция России. Ранее данная территория контролировалась девятью исламистскими группировками.

    Ранее Газета.ру сообщала, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия, Иран и Турция должны помочь властям Сирии закончить зачистку страны от террористов.

    Автор: Ирина Новикова
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