WhatsApp может быть заблокирован на территории России уже летом — СМИ

Москва, 1 мая. Ряд экспертов полагают, что популярный мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории России так же, как Telegram уже летом этого года.

Сообщается, что причиной блокировки может стать то, что руководство мессенджера отказывается предоставить ключи шифрования. Отмечается, что это невозможно сделать из-за технологии, которая используется в шифровании мессенджеров.

Стоит отметить, что в России данный мессенджер использует примерно треть жителей страны.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Позже Газета.ру сообщала, что к Роскомнадзору был подан первый иск из-за блокировки Telegram в России.