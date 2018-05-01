Трамп советовался с Меркель о том, как ему работать с Путиным — СМИ

Вашингтон, 1 мая. Президент США Дональд Трамп расспрашивал федерального канцлера Германии Ангелу Меркель о том, как ему работать с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источники, знакомые с ходом переговоров двух лидеров, сообщили, что в ходе последней встречи в Вашингтоне, прошедшей 27 апреля, Трамп советовался с Меркель о способах работы с российским главой.

По данным телеканала CNN, непонятно, дала ли Меркель какой-то совет Трампу.

Ранее Газета.ру сообщала, что представитель совета нацбезопасности США объяснил, почему Трамп хочет встретиться с Путиным. Он отметил, что «хорошие отношения с Россией — в наших общих интересах».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин готов к тому, чтобы провести встречу с президентом США Дональдом Трампом, о чем заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.