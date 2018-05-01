Посольство РФ возмутилось снятием российского флага с резиденции генконсула в Сиэтле

Сиэтл, 1 мая. Посольство РФ в Соединенных Штатах возмутилось фактом снятия российского флага со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле.

В заявлении российской дипмиссии говорится, что данные действия являются недружественным шагом и нарушением норм международного права.

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения Вашингтоном норм международного права», — отмечается в документе.

Кроме того, дипломаты подчеркнули, что дом генконсула является неприкосновенным и, следовательно, американские власти не имеют права вторгаться на территорию резиденции.

Ранее Газета.ру сообщала, что Соединенные Штаты заблокировали доступ к объектам российской дипмиссии в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проникновение представителей правительства США на территорию генконсульства России в Сиэтле является государственным рейдерским захватом.