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Посольство РФ возмутилось снятием российского флага с резиденции генконсула в Сиэтле
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    Посольство РФ возмутилось снятием российского флага с резиденции генконсула в Сиэтле

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    Посольство РФ возмутилось снятием российского флага с резиденции генконсула в Сиэтле

    Сиэтл, 1 мая. Посольство РФ в Соединенных Штатах возмутилось фактом снятия российского флага со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле.

    В заявлении российской дипмиссии говорится, что данные действия являются недружественным шагом и нарушением норм международного права.

    «Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения Вашингтоном норм международного права», — отмечается в документе.

    Кроме того, дипломаты подчеркнули, что дом генконсула является неприкосновенным и, следовательно, американские власти не имеют права вторгаться на территорию резиденции.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Соединенные Штаты заблокировали доступ к объектам российской дипмиссии в США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что проникновение представителей правительства США на территорию генконсульства России в Сиэтле является государственным рейдерским захватом.

    Автор: Ирина Новикова
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