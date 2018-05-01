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Кубок ЧМ-2018 по футболу прибыл во Владивосток
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    Кубок ЧМ-2018 по футболу прибыл во Владивосток

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    Кубок ЧМ-2018 по футболу прибыл во Владивосток

    Владивосток, 1 мая. Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года во вторник прибыл во Владивосток.

    Сообщается, что после приземления в аэропорту приморской столицы, самолет с кубком прошел через водную арку, созданную двумя поливальными машинами.

    На взлетно-посадочной полосе кубок и почетных гостей встретили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и девушки в русских национальных платьях с хлебом-солью.

    Отмечается, что с кубком во Владивосток прилетели футболист Жилберту Силва, а также официальные послы ЧМ-2018 Виктория Лопырева и Наталья Водянова.

    Ранее Deita.ru сообщала, что приморцы смогут сфотографироваться с Кубком Чемпионата мира по футболу FIFA и стать свидетелями юнифайд-матча с легендарным бразильцем Жилберту Силва. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле здания Администрации Приморского края 1 мая в 15.30.

    Автор: Ирина Новикова
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