Кубок ЧМ-2018 по футболу прибыл во Владивосток

Владивосток, 1 мая. Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года во вторник прибыл во Владивосток.

Сообщается, что после приземления в аэропорту приморской столицы, самолет с кубком прошел через водную арку, созданную двумя поливальными машинами.

На взлетно-посадочной полосе кубок и почетных гостей встретили врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко и девушки в русских национальных платьях с хлебом-солью.

Отмечается, что с кубком во Владивосток прилетели футболист Жилберту Силва, а также официальные послы ЧМ-2018 Виктория Лопырева и Наталья Водянова.

Ранее Deita.ru сообщала, что приморцы смогут сфотографироваться с Кубком Чемпионата мира по футболу FIFA и стать свидетелями юнифайд-матча с легендарным бразильцем Жилберту Силва. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится возле здания Администрации Приморского края 1 мая в 15.30.