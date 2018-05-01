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Глава WhatsApp ушел со своего поста
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    Глава WhatsApp ушел со своего поста

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    Глава WhatsApp ушел со своего поста

    Сан-Франциско, 1 мая. Глава компании WhatsApp Ян Кум сообщил об уходе со своего поста.

    Бизнесмен напомнил, что прошло почти десять лет с тех пор, как они с Брайаном Актоном создали популярный мессенджер Whatsapp. По его словам, прошедшие годы стали удивительным путешествием с лучшими людьми.

    «Но мне пора двигаться дальше. Я ухожу в то время, когда люди используют Whatsapp в большей степени, чем я мог себе представить. Спасибо всем, кто сделал это путешествие возможным», — говорится в сообщении Кума на его странице в Facebook.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в Европе гражданам, которые не достигли 16 лет, не позволят пользоваться мессенджером WhatsApp. Информация об изменении политики платформы появилась в среду, 25 апреля, в официальном блоге компании.

    Автор: Ирина Новикова
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