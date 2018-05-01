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Маккейн сообщил, что не будет переизбираться в Сенат
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    Маккейн сообщил, что не будет переизбираться в Сенат

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    Маккейн сообщил, что не будет переизбираться в Сенат

    Вашингтон, 1 мая. Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что не будет переизбираться и нынешний, шестой по счету срок в Сенате, станет для него последним.

    «Это мой последний срок. Я не признавался себе в этом сам до нынешнего лета, но диагноз «рак четвертой стадии» довольно грубо убедил меня в этом», — говорится в новой книге республиканца «Неуемная волна».

    При этом, он отметил, что данная ситуация делает его более свободным, чем другие сенаторы, ведь им еще придется столкнуться с избирателями.

    «Я могу говорить, что думаю, и не особо бояться последствий. Могу голосовать так, как подсказывает совесть, и не беспокоиться», — написал Маккейн.

    Ранее Газета.ру сообщала, что американский сенатор-республиканец Джон Маккейн станет героем документального сериала телеканала HBO.

    Автор: Ирина Новикова
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