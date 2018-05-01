Депутат Рады избит в ходе дорожного конфликта в Киеве

Киев, 1 мая. Депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем в понедельник был избит в центре Киева.

По имеющейся информации, у депутата сломана челюсть. Также он получил еще ряд повреждений.

Сообщается, что инцидент произошел на пересечении бульвара Шевченко с Крещатиком.

По словам самого Найема, случившееся не связано с его политической деятельностью. Депутат пояснил, что на дороге его попытался подрезать автомобиль Mercedes Gelandewagen, после чего произошла драка.

«Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять», — рассказал парламентарий.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.