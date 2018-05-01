США прокомментировали информацию Израиля о ядерной программе Ирана

Вашингтон, 1 мая. Пресс-служба Белого дома сообщила, что заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали.

«Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа», — пояснили в американской администрации.

Также отмечается, что Вашингтон внимательно изучает сведения, представленные Израилем.

Ранее Газета.ру сообщала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу своей ядерной программы. По словам премьера, после заключения ядерной сделки в 2015 году иранская сторона активизировала усилия, чтобы скрыть свои секретные документы, а в 2017 году файлы с информацией о ядерном оружии были перевезены в секретное место в Тегеране.