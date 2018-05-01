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Великобритания может подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом — СМИ
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    Великобритания может подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом — СМИ

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    Великобритания может подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом — СМИ

    Лондон, 1 мая. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о возможности подписания соглашения с Европейским союзом о создании ассоциации.

    Согласно имеющейся информации, Мэй сообщила членам правительства страны, что Великобритания «потенциально» может принять соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

    Отмечается, что данное решение получило поддержку канцлера Филиппа Хаммонда и министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса. Они полагают, что данная сделка может сработать и «сэкономит время», так как Евросоюз уже ознакомлен с ней.

    Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала счет за выход страны из ЕС (Brexit) в размере между 35 и 38 млрд справедливым.

    Ранее Газета.ру сообщала, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ей неизвестно о предложении Великобритании заключить таможенный союз с Евросоюзом. 

    Автор: Ирина Новикова
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