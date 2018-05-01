США не хотят оставаться «мировым полицейским» – Трамп

Вашингтон, 1 мая. США не собираются брать на себя функции мирового полицейского. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари.

«Мы все больше и больше не хотим быть мировым полицейским. И на протяжении десятилетий мы тратили огромные деньги на выполнение функций мирового полицейского, и это [больше] не должно быть нашим приоритетом», – отметил Трамп.

По его словам, приоритетом для США является поддержание порядка у себя дома и восстановление страны.

Напомним, что 28 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира, назвав заслугой американского президента урегулирование на Корейском полуострове. Заявление Грэма поддержал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который до этого провел встречу с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.