Меню
Украина
«Он боится ответственности»: украинский депутат рассказал о страхах Порошенко
Политика
США не хотят оставаться «мировым полицейским» – Трамп
Следующая новость
Загрузка...

    «Он боится ответственности»: украинский депутат рассказал о страхах Порошенко

    59

    «Он боится ответственности»: украинский депутат рассказал о страхах Порошенко

    Киев, 1 мая. Президент Украины Петр Порошенко опасается, что ему придется ответить за свои поступки, полагает депутат Верховной рады Евгений Мураев.

    Нардеп заявил, что Порошенко опасается сценария, в ходе которого президентом станет не его соратник, а кто-то другой, так как в этом случае ответственность будет «неминуемой».

    «Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит», — заявил Мураев.

    По словам депутата, для повышения ответственности руководителей Украины необходимо принять «закон об оппозиции», согласно которому ряд контрольных функций – например, счетную палату – передадут оппозиционерам, пишет «Газета.ru». Мураев полагает, что этот шаг позволит снизить уровень коррупции на Украине.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.