«Он боится ответственности»: украинский депутат рассказал о страхах Порошенко

Киев, 1 мая. Президент Украины Петр Порошенко опасается, что ему придется ответить за свои поступки, полагает депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Нардеп заявил, что Порошенко опасается сценария, в ходе которого президентом станет не его соратник, а кто-то другой, так как в этом случае ответственность будет «неминуемой».

«Порошенко не боится реванша, Порошенко боится ответственности. Он прекрасно понимает, что если к власти придут другие политики, не представители партии, которые являются его подельниками на сегодня или на вчера, то ответственность неминуема. Об этом реванше он и говорит», — заявил Мураев.

По словам депутата, для повышения ответственности руководителей Украины необходимо принять «закон об оппозиции», согласно которому ряд контрольных функций – например, счетную палату – передадут оппозиционерам, пишет «Газета.ru». Мураев полагает, что этот шаг позволит снизить уровень коррупции на Украине.