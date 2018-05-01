Морпехи США задействуют в учениях российские вертолеты Ми-17 и Ми-24

Вашингтон, 1 мая. Российские вертолеты Ми-17 и Ми-24 могут быть задействованы Корпусом морской пехоты США в ходе военных учений.

Сообщается, что оперативное соединение воздушных и наземных сил морской пехоты США намерено использовать для учебных целей российские вертолеты. В частности, в ходе маневров российские боевые машины должны будут выступить как потенциальный противник американских морских пехотинцев. Пилоты должны будут имитировать «ведение разведки позиций американских войск», а также изображать «нанесение ударов по воздушным и наземным объектам» Вооруженных сил США.

Согласно данным ведомственного издания Marine Corps Times, американским военным понадобятся два вертолета, которые будут взяты в аренду у частного иностранного подрядчика или у союзников по НАТО.

В материале издания отмечается, что массовое производство боевых машин происходило в 1970—1980-х годах. Обе машины являются одними из наиболее массовых в мировой вертолетной авиации. В целом, было произведено около 3,5 тысяч Ми-24 с учетом всех его модификаций, а Ми-17 и Ми-8 — около 12 тысяч.

Вертолеты были задействованы в различных военных конфликтах, а также широко поставлялись на экспорт. Специалисты полагают, что достать современные версии вертолетов будет затруднительно, поэтому в учениях будут использованы старые модификации.

По плану учений, каждый вертолет должен будет налетать не более 40 часов. Помимо этого, подрядчик также должен будет провести для американских летчиков инструктаж по пилотированию и работе всех систем Ми-24 или Ми-17.

Дата и продолжительность проведения учений пока сохраняется в тайне.

Стоит отметить, что эксперты издания назвали учения с использованием российской военной техники довольно распространенной практикой американской армии.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин обвинил США в лживой и двойственной политике по отношению к России.

«Цель одна — показать в лице России некоего врага, создать негативную обстановку вокруг нашей страны», — заявил он.