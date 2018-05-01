Прохоров уверен, что суд в Нью-Йорке встанет на сторону российских биатлонисток

Москва, 1 мая. Российский предприниматель, экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров выразил уверенность, что суд в Нью-Йорке примет сторону российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые подали иск против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Вскоре после обращения российских биатлонисток в суд, Родченков подал встречный иск против спортсменок, а также Прохорова, который взял на себя оплату всех судебных издержек биатлонисток. Родченков убежден, что иск против него был подан «в качестве мести», пишет «Газета.ru».

«Мы категорически отрицаем все обвинения и уверены, что наша правота будет доказана в суде», — приводит слова представителя Прохорова RT.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе Григория Родченкова от обвинений в допинге в адрес россиян.