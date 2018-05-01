Опубликованы технические характеристики и цены на новые модели смартфонов Samsung

Москва, 1 мая. Стали известны технические характеристики и цена новых моделей Samsung Galaxy A6 и A6+. Эта информация была передана прессе источников из Германии; однако сама компания Samsung пока не подтвердила точность этих данных.

Как сообщается, базовая модель Galaxy A6 получит экран 5,6 дюймов, восьмиядерный восьмиядерный процессор и фронтальную камеру разрешением 16 мегапикселей. Ее цена в Европе составит от 300 до 400 евро. Кроме того, смартфон сможет поддерживать установку сразу трех сим-карт: microSD и двух карт формата nano, пишет «Газета.ru».

У модели Galaxy A6+ будет 6-дюймовый дисплей и восьмиядерный процессор на базе чипа Snapdragon 450. Кроме того, смартфон получил двойную основную камеру с разрешение на 5 и на 16 мегапикселей. Фронтальная камера получит разрешение в 24 мегапикселя. Стоимость этой модели в Европе составит 360-400 евро.