Эксперты назвали главного врага США

Вашингтон, 1 мая. Эксперты издания The National Interest считают, что главным врагом Соединенных Штатов является не Россия и не Китай, а государственный долг страны.

По мнению специалистов, в настоящее время США находятся все ближе к техническому дефолту. Данная ситуация представляется все более реалистичным сценарием в связи с рядом последних экономических решений, принятых американским правительством.

Стоит отметить, что аналитики также считают, что существует возможность избежать технического дефолта. Решением они называют реструктуризацию государственного долга, которую необходимо потребовать у американских кредиторов — Китая и Японии.

Кроме того, подчеркивается, что реструктуризация внешнего долга США принесет пользу всем заинтересованным сторонам.

В частности, президент США Дональд Трамп сможет утверждать, что взял верх над Китаем и сократил выплаты, тогда как власти Китая смогут заявить о том, что им удалось избежать торговой войны.

Так, согласно последним данным Управления конгресса США по бюджету, процентное бремя страны составляет 1,6% ВВП, что приравнивается к 9,4% федерального дохода, однако уже к 2022 году оно возрастёт до 2,7% и 16% соответственно.

По мнению автора материала, данный прогноз является довольно оптимистичным, при этом, велика вероятность того, что речь идет о 20% федерального дохода.



В материале также говорится, что финансирование чистого процентного бремени в 2022 году, не говоря уже о 2028 году, станет проблемой, которую Соединенные Штаты не смогут решить, не прибегая к нетрадиционным методам. Данный вывод сделан с учетом анализа состава бюджета страны.

Кроме того, подчеркивается, что уже в настоящее время обязательные расходы в бюджете США составляют 61% от общих расходов, а к 2028 году, согласно прогнозу, они могут увеличиться до 64%.

Эксперт поясняет, что остальной частью бюджета являются дискреционные расходы. Существенную их часть — 19,8% — составляет чистое процентное бремя.

Ранее Газета.ру сообщала, что американский национальный долг впервые в истории преодолел отметку в $21 трлн, согласно данным Министерства финансов США.