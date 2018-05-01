Практическая подготовка расчетов Javelin в ВСУ начнется 2 мая – Полторак

Киев, 1 мая. Практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ начнется уже в среду, 2 мая. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Это решение (поставки Javelin из США на Украину, прим. ФАН) позволит перейти от теоретической к практической подготовке наших расчётов Javelin, которая начнётся 2 мая на базе учебных центров Вооружённых сил Украины», — приводит его слова RT.

По мнению украинского министра, это также даст Украине возможность создать мощный противотанковый резерв.

Напомним, что как ранее писал телеканал «360», комплексы Javelin прибыли на Украину и были направлены в ВСУ. Украинский президент Петр Порошенко уже поблагодарил США за «укрепление сдерживающих сил на Украине». Он также выразил надежду, что примеру Соединенных Штатов последуют и другие страны «большой семерки».