Власти США сняли российский флаг с резиденции генконсула РФ в Сиэтле

Сиэтл, 1 мая. Посольство РФ в США сообщило, что власти страны сняли российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле.

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — заявила дипмиссия.

Дипломаты подчеркнули, что здание резиденции является российской собственностью и обладает неприкосновенностью и потребовали немедленно вернуть государственный флаг на место.

«Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — отмечается в заявлении.

Ранее Газета.ру сообщала, что Москва заявляла, что Соединенные Штаты заблокировали доступ к объектам российской дипмиссии в США. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также обвинила США в рейдерском захвате генконсульства в Сиэтле.