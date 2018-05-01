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Власти США сняли российский флаг с резиденции генконсула РФ в Сиэтле
Политика
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    Власти США сняли российский флаг с резиденции генконсула РФ в Сиэтле

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    Власти США сняли российский флаг с резиденции генконсула РФ в Сиэтле

    Сиэтл, 1 мая. Посольство РФ в США сообщило, что власти страны сняли российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле.

    «Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — заявила дипмиссия.

    Дипломаты подчеркнули, что здание резиденции является российской собственностью и обладает неприкосновенностью и потребовали немедленно вернуть государственный флаг на место.

    «Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — отмечается в заявлении.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Москва заявляла, что Соединенные Штаты заблокировали доступ к объектам российской дипмиссии в США. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также обвинила США в рейдерском захвате генконсульства в Сиэтле.

    Автор: Ирина Новикова
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