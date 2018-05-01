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МРОТ в России приравняли к прожиточному минимуму
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    МРОТ в России приравняли к прожиточному минимуму

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    МРОТ в России приравняли к прожиточному минимуму

    Москва, 1 мая. Правительство РФ с 1 мая приравняло уровень минимального размера оплаты труда к размеру прожиточного минимума.

    Сообщается, что размер МРОТ в России теперь составляет 11 163 рублей. Отмечается, что впервые в РФ минимальный размер оплаты труда приравнен к прожиточному минимуму. По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, на данные цели из резервного фонда правительства выделяется более 16 миллиардов рублей.

    Добавим, что повышение МРОТ также окажет влияние на оплату декретных отпусков и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет для работающих граждан, а также на оплату больничных.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Банк России прогнозирует, что зарплаты бюджетников за текущий год вырастут на 13–15%. Отмечается, что такой рост превысит прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

    Ранее в ЦБ сообщили, что рост номинальных зарплат в России в текущем году может превысить 10%.

    Автор: Ирина Новикова
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