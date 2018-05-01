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«Прокручивает варианты, кому выгоднее продать»: соцсети обсуждают слова Порошенко о Javelin
Политика
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    «Прокручивает варианты, кому выгоднее продать»: соцсети обсуждают слова Порошенко о Javelin

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    «Прокручивает варианты, кому выгоднее продать»: соцсети обсуждают слова Порошенко о Javelin

    Москва, 1 мая. Пользователи соцсетей комментируют заявления представителей властей США и президента Украины Петра Порошенко о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину.

    Ранее Порошенко подтвердил, что комплексы Javelin, названные им «долгожданным оружием», значительно укрепили «мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности», пишет «Пятый канал».

    Однако пользователи Twitter придерживаются иного взгляда на это событие. Значительная часть комментаторов предполагает, что Киев не упустить возможности заработать, перепродав американские комплексы.

    @YDerbenev: «А объявлений нет о продаже комплексов?»

    @divo2009: «Поблагодарил, а сам уже варианты прокручивает кому выгоднее продать – в Афганистан или в Сирию».

    Другие предположили, что американские Javelin скоро станут военными трофеями ополченцев Донбасса.

    @Alex_Petukhoff: «Значит скоро будут у ополченцев».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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