«Прокручивает варианты, кому выгоднее продать»: соцсети обсуждают слова Порошенко о Javelin

Москва, 1 мая. Пользователи соцсетей комментируют заявления представителей властей США и президента Украины Петра Порошенко о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину.

Ранее Порошенко подтвердил, что комплексы Javelin, названные им «долгожданным оружием», значительно укрепили «мощный сдерживающий эффект боеспособности и евро-атлантической безопасности», пишет «Пятый канал».

Однако пользователи Twitter придерживаются иного взгляда на это событие. Значительная часть комментаторов предполагает, что Киев не упустить возможности заработать, перепродав американские комплексы.

@YDerbenev: «А объявлений нет о продаже комплексов?»

@divo2009: «Поблагодарил, а сам уже варианты прокручивает кому выгоднее продать – в Афганистан или в Сирию».

Другие предположили, что американские Javelin скоро станут военными трофеями ополченцев Донбасса.

@Alex_Petukhoff: «Значит скоро будут у ополченцев».