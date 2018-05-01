«Убирайтесь на Украину!»: поляки напали на активистов, восстанавливающих памятники УПА

Варшава, 1 мая. Группа мужчин в Польше напала на лагерь активистов организации «Магурич», занимающейся восстановлением украинских памятников. Об этом пишет ряд СМИ.

Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута, расположенном в Подкарпатском воеводстве. Лагерь активистов был расположен на старом греко-католическом кладбище, где активисты вели восстановительные работы.

Неизвестные мужчины выкрикивали угрозы в адрес украинских активистов и скандировали «Убирайтесь на Украину!». Как пишет RT, они обвинили украинцев в восстановлении могил «Украинской повстанческой армии» (УПА1, экстремистская организация, запрещенная на территории России).

На место происшествия прибыла полиция, задержавшая пять человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Объединение украинцев в Польше подвергло критике действия польских властей, заявив, что реакция Варшавы лишь способствует распространению негативных настроений.

1 Организация запрещена на территории РФ.