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«Убирайтесь на Украину!»: поляки напали на активистов, восстанавливающих памятники УПА
Украина
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    «Убирайтесь на Украину!»: поляки напали на активистов, восстанавливающих памятники УПА

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    «Убирайтесь на Украину!»: поляки напали на активистов, восстанавливающих памятники УПА

    Варшава, 1 мая. Группа мужчин в Польше напала на лагерь активистов организации «Магурич», занимающейся восстановлением украинских памятников. Об этом пишет ряд СМИ.

    Как сообщается, инцидент произошел в ночь на 29 апреля в селе Старая Гута, расположенном в Подкарпатском воеводстве. Лагерь активистов был расположен на старом греко-католическом кладбище, где активисты вели восстановительные работы.

    Неизвестные мужчины выкрикивали угрозы в адрес украинских активистов и скандировали «Убирайтесь на Украину!». Как пишет RT, они обвинили украинцев в восстановлении могил «Украинской повстанческой армии» (УПА1, экстремистская организация, запрещенная на территории России).

    На место происшествия прибыла полиция, задержавшая пять человек, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

    Объединение украинцев в Польше подвергло критике действия польских властей, заявив, что реакция Варшавы лишь способствует распространению негативных настроений.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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