«Мы сегодня проиграли матч, но не сражение»: Главный тренер «Локомотива» об игре с «Краснодаром»

Краснодар, 1 мая. Хотя футбольный клуб «Локомотив» проиграл в матче чемпионата России «Краснодару», в следующих играх он сделает последний шаг и завоюет титул чемпиона. Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин, выступая на пресс-конференции.

«Хороший был матч, за исключением этих двух минут. Совсем необязательные две ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, матч шел до гола, и так получилось, что мы пропустили. Второй — совсем непонятно, какая ошибка случилась у нашего игрока. Мы сегодня проиграли матч, но не сражение», – заявил Семин.

Он также подчеркнул, что его команда сделает последний шаг и завоюет титул чемпиона России. Также Семин поблагодарил болельщиков за их поддержку.

Напомним, что в понедельник московский клуб на выезде проиграл «Краснодару» со счетом 0:2 в матче 28-го тура чемпионата России. Если бы железнодорожники одержали победу, они досрочно стали бы чемпионами страны.