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Выход США из ядерной сделки с Ираном ослабит урегулирование в Сирии – Клинцевич
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    Выход США из ядерной сделки с Ираном ослабит урегулирование в Сирии – Клинцевич

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    Выход США из ядерной сделки с Ираном ослабит урегулирование в Сирии – Клинцевич

    Москва, 30 апреля. Возможный выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к ослаблению позиций мирного урегулирования в Сирии. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич.

    В этот понедельник президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором назвал возможный выход США из ядерной сделки с Ираном «правильным сигналом КНДР». В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что израильской разведке удалось добыть секретные документы, якобы доказывающие, что после подписания соглашения о ядерной сделке Иран по-прежнему сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере.

    «Исходя из целого комплекса разных проблем в регионе, заявления Трампа и Нетаньяху могут ослабить позиции мирного урегулирования в Сирии. Иран сейчас играет очень значительную роль в этом процессе, и в случае давления на него через угрозу отмены ядерной сделки его позиции могут очень сильно пошатнуться», – сказал Клинцевич.

    Он подчеркнул, что Россия будет «тщательно, выверенно и доказательно» отстаивать в рамках международного права соблюдение Ираном положений ядерной сделки.

     

    Автор: Антон Зарубин
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