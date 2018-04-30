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Целью заявлений Нетаньяху является обоснование выхода США из соглашения с Ираном – Пушков
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    Целью заявлений Нетаньяху является обоснование выхода США из соглашения с Ираном – Пушков

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    Целью заявлений Нетаньяху является обоснование выхода США из соглашения с Ираном – Пушков

    Москва, 30 апреля. Целью заявлений израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, обвинившего Иран в нарушении ядерной сделки, является обоснование выхода Вашингтона из соглашения с Тегераном. Об этом в своем Twitter написал глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков.

    «Нетаньяху намерен выступить с громкими обвинениями в адрес Ирана в нарушении «ядерной сделки». Цель - обосновать выход Трампа из соглашения с Ираном. С премией мира для Трампа явно следует повременить: ничего еще не решив с Кимом, он втягивает мир в новый острейший кризис», – написал Пушков.

    Напомним, что ранее премьер-министр Израиля выступил с заявлением, в котором обвинил Иран в несоблюдении условий ядерной сделки, запрещающей Тегерану вести разработки в области ядерного оружия. Кроме того, о необходимости пересмотреть или даже отменить заключенное в 2015 году соглашение ранее заявил президент США Дональд Трамп.

     

    Автор: Антон Зарубин
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