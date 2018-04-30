Могерини не увидела в заявлении Нетаньяху доказательств нарушения Ираном ядерной сделки

Брюссель, 30 апреля. Заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о несоблюдении ядерной сделки Ираном нужно оценивать, изучив документы, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. По ее словам, соблюдение сделки должно оценивать МАГАТЭ.

Могерини отметила, что пока нет доказательств того, что Иран нарушил условия соглашения.

«Опять же, я не видела от премьер-министра Нетаньяху на данный момент аргументов относительно несоблюдения, имея в виду нарушение Ираном своих ядерных обязательств по сделке», – отметила Могерини.

Она подчеркнула, что детали заявления Нетаньяху нужно оценивать, посмотрев на документы и дождавшись оценки МАГАТЭ, как единственной беспристрастной международной организации, отвечающей за мониторинг ядерных обязательств Ирана.

Могерини отметила, что соглашение с Ираном было основано на конкретных обязательствах, механизмах проверки и строгом мониторинге фактов. По ее словам, МАГАТЭ опубликовала 10 докладов, подтверждающих выполнение Ираном своих обязательств.