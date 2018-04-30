Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном

Москва, 30 апреля. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, ядерная сделка с Ираном должна неукоснительно соблюдаться всеми сторонами. Российский президент подчеркнул, что данное соглашение имеет первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности.

Кроме того, политики обменялись мнениями относительно положения дел в ближневосточном регионе, уделив особое внимание ситуации в Сирии. Также Путин и Нетаньяху договорились о проведении личной встречи.

Напомним, что Нетаньяху одобряет планы президента США Дональда Трампа ужесточить сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном «шестерка» «великих держав». Трамп также не исключает, что сделка может быть разорвана, если Вашингтону не удастся договориться с Тегераном.