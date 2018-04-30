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Парламент Израиля одобрил поправку, разрешающую премьеру объявлять войну – СМИ  
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    Парламент Израиля одобрил поправку, разрешающую премьеру объявлять войну – СМИ  

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    Парламент Израиля одобрил поправку, разрешающую премьеру объявлять войну – СМИ  

    Иерусалим, 30 апреля. Парламент Израиля Кнессет одобрил поправку, которая наделяет премьер-министра правом объявлять войну после согласования с министром обороны. При этом, премьер-министру больше не нужно получать разрешения правительства, пишет Sky News Arabia.

    Новая поправка дает премьер-министру Израиля право объявлять войну без разрешения правительства – для этого ему теперь достаточно согласовать это решение с министром обороны.

    Напомним, что в ночь на понедельник, 30 апреля, израильские ВВС атаковали в провинциях Хама и Алеппо несколько объектов, предположительно, склады с вооружениями, принадлежащим Ирану и шиитской военизированной группировке «Хезболла». На месте налета был зафиксирован сильный пожар. Израильские военные традиционно отказались от комментариев.

    Автор: Антон Зарубин
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