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Политика
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии
Политика
Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном
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    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

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    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

    Иерусалим, 30 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и договорились провести личную встречу как можно раньше. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter израильского премьера.

    «Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов об иранской военно-ядерной программе», – гласит сообщение, опубликованное в Twitter израильского премьера.

    Главными темами разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация в Сирии, а также намерения американского президента Дональда Трампа пересмотреть или даже разорвать ядерную сделку, заключенную с Ираном в 2015 году. Отметим, что Россия является одной из шести стран, подписавших данное соглашение с Ираном.

    Автор: Антон Зарубин
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