Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Иерусалим, 30 апреля. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в Сирии и договорились провести личную встречу как можно раньше. Об этом сообщается в официальном аккаунте Twitter израильского премьера.

«Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов об иранской военно-ядерной программе», – гласит сообщение, опубликованное в Twitter израильского премьера.

Главными темами разговора Путина и Нетаньяху стала ситуация в Сирии, а также намерения американского президента Дональда Трампа пересмотреть или даже разорвать ядерную сделку, заключенную с Ираном в 2015 году. Отметим, что Россия является одной из шести стран, подписавших данное соглашение с Ираном.