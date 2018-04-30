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Сирия: более 60 тыс жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома – ЦПВС
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    Сирия: более 60 тыс жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома – ЦПВС

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    Сирия: более 60 тыс жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома – ЦПВС

    Дамаск, 30 апреля. Свыше 60 тысяч жителей пригорода Дамаска Восточная Гута вернулись в свои дома из лагерей беженцев. Об этом сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 522 жителя Восточной Гуты», – сообщил Евтушенко.

    Также, по данным ЦПВС, в городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, продолжается расчистка дорог и восстановление гражданской инфраструктуры. Саперы ведут работы по разминированию зданий и вывозу боеприпасов, мин и взрывных устройств. За последние сутки были разминированы пять домов и придомовых территорий. Кроме того, саперы разминировали четыре самодельных взрывных устройства.

     

    Автор: Антон Зарубин
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