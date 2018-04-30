Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики дважды обстреляли Хомс, есть погибшие – ЦПВС
Политика
Путин в разговоре с Нетаньяху подтвердил позицию РФ по ядерной сделке с Ираном
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики дважды обстреляли Хомс, есть погибшие – ЦПВС

    243

    Сирия: боевики дважды обстреляли Хомс, есть погибшие – ЦПВС

    Дамаск, 30 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований дважды провели обстрел районов Аль-Айдуд, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Всего были выпущены четыре ракеты, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

    Как рассказал Евтушенко, боевики выпустили четыре ракеты с южной окраины населенного пункта Телль-Биса в провинции Хомс. В результате обстрела погибли два человека, еще 13 были ранены. Кроме того, зафиксированы разрушения в зоне обстрела.

    Также, по словам Евтушенко, ЦПВС продолжает фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Специалисты Центра вместе с правительством Сирии ведут работу по дальнейшей нормализации обстановки в стране.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.