Сирия: боевики дважды обстреляли Хомс, есть погибшие – ЦПВС

Дамаск, 30 апреля. Боевики незаконных вооруженных формирований дважды провели обстрел районов Аль-Айдуд, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Всего были выпущены четыре ракеты, сообщает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко.

Как рассказал Евтушенко, боевики выпустили четыре ракеты с южной окраины населенного пункта Телль-Биса в провинции Хомс. В результате обстрела погибли два человека, еще 13 были ранены. Кроме того, зафиксированы разрушения в зоне обстрела.

Также, по словам Евтушенко, ЦПВС продолжает фиксировать нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Специалисты Центра вместе с правительством Сирии ведут работу по дальнейшей нормализации обстановки в стране.