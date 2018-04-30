Парламент Израиля может разрешить премьеру объявлять войну – СМИ

Иерусалим, 30 апреля. Парламент Израиля – Кнессет – готовит законопроект, согласно которому премьер-министр Израиля и министр обороны страны получат право принимать решение об объявлении войны без разрешения правительства. Об этом сообщает агентство Sky News Arabia.

По данным агентства, соответствующий проект сейчас готовится Кнессетом. Если он будет принят, то премьер-министр и глава министерства обороны Израиля получат право объявлять войну без разрешения остального правительства.

Напомним, что в ночь с 29 на 30 апреля ВВС Израиля нанесли очередной ракетный удар по военным объектам сирийских правительственных войск, где также размещаются проиранские вооруженные формирования. Была атакована база 47-ой бригады САА около населенного пункта Маарин аль-Джабаль к югу от города Хама, позиции иранских прокси в населенном пункте Сальхаб, а также по военному аэродрому Найраба рядом с международным аэропортом Алеппо.