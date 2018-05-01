«Как стать маршалом Победы»: в Москве наградили победителей конкурса видеоблогеров. ФАН-ТВ

Что думают и знают мальчишки и девчонки о Великой Отечественной и о ее героях? В Москве наградили победителей конкурса видеоблогеров на тему: «Как стать маршалом Победы». Юные блогеры от 8 до 18 лет рассуждали, писали тексты, а затем снимали ролики, посвященные великим российским полководцам, солдатам, всем, кто стал свидетелем Второй мировой войны.

Для видеообращения конкурсанты выбирали самые разные места: Красная площадь, Васильевский спуск или библиотечный архив с подшивкой газет военных лет. Например, московская старшеклассница Ольга Конопатова свою конкурсную работу построила на поэтических строчках. В ее блоге в стихотворной форме рассказывается о ветеранах, о том, для чего нужны человеку близкие люди, и как ценен каждый день, прожитый в мире.

Всего жюри рассмотрело 50 работ. Победителем стал Артем Данилов из Электростали. В своем видеоблоге он рассказал, о чем думает, когда приходит к вечному огню.

За свою работу Артем получил возможность пройти обучение на курсе тележурналистики в Московской школе радио и телевидения.

«Безусловно, я им воспользуюсь, это очень интересно. Точно еще не знаю, но вообще я планировал стать врачом», — рассуждает победитель конкурса видеоблогеров «Как стать маршалом Победы» Артем Данилов.

Призеры конкурса награждены поездкой на летний отдых в Артек. Вообще, каждый участник «Юнармии» в чем-то первый и достиг определенных успехов. Например, Денис Гусенков сдал норматив ГТО на золото, и возглавил команду «Десантер». Готовится в будущем стать военным, и уже репетирует, как будет демонстрировать свои награды и знаки отличия.

Торжественная раздача заслуженных наград за самые интересные видеоблоги позади. Есть время пройтись по усадьбе Архангельское и даже пообщаться с самым главным в «Юнармии» - Дмитрием Труненковым.

«Юнармия это целый мир, и видеоблогерство это одно из направлений. Мы действительно даем ребятам уникальную возможность раскрыть свои таланты», — говорит начальником Главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Лучшие ролики начинающих видеоблогеров разместят на официальном сайте движения и в соцсетях. Теперь их смогут посмотреть и оценить уже все юнармейцы, а это, ни много ни мало, более 200 тысяч человек. Именно столько школьников было принято в ряды военно-патриотической организации за два года ее существования.