Поставка Javelin ВСУ накануне смены формата АТО неслучайна – эксперт

Москва, 30 апреля. Поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину начались накануне переименования так называемой АТО, проводимой ВСУ в Донбассе, в общевойсковую операцию. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это едва ли является совпадением.

Леонков напомнил, что поставка ракетных комплексов на Украину обсуждалась в течение нескольких месяцев. Кроме того, у некоторых батальонов ВСУ была возможность попрактиковаться в их применении.

«Они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, такое совпадение неслучайно», — приводит слова Леонкова RT.

Он также отметил, что, даже располагая подобным вооружением, ВСУ едва ли сможет существенно изменить ход военного конфликта в регионе. По его словам, несмотря на превосходство в вооружении у ВСУ, ополченцам удавалось эффективно противостоять им и даже захватывать современное американское оборудование в качестве трофеев.