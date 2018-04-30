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Поставка Javelin ВСУ накануне смены формата АТО неслучайна – эксперт
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    Поставка Javelin ВСУ накануне смены формата АТО неслучайна – эксперт

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    Поставка Javelin ВСУ накануне смены формата АТО неслучайна – эксперт

    Москва, 30 апреля. Поставка противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину начались накануне  переименования так называемой АТО, проводимой ВСУ в Донбассе, в общевойсковую операцию. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это едва ли является совпадением.

    Леонков напомнил, что поставка ракетных комплексов на Украину обсуждалась в течение нескольких месяцев. Кроме того, у некоторых батальонов ВСУ была возможность попрактиковаться в их применении.

    «Они передали их накануне даты, когда Порошенко прекратил проведение АТО и переименовал её в общевойсковую операцию, такое совпадение неслучайно», — приводит слова Леонкова RT.

    Он также отметил, что, даже располагая подобным вооружением, ВСУ едва ли сможет существенно изменить ход военного конфликта в регионе. По его словам, несмотря на превосходство в вооружении у ВСУ, ополченцам удавалось эффективно противостоять им и даже захватывать современное американское оборудование в качестве трофеев.

     

    Автор: Антон Зарубин
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