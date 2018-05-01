В Москве открылась летняя круизная навигация-2018. ФАН-ТВ

У Северного речного вокзала шумно и торжественно. Открывали большую круизную навигацию с песнями, танцами и воздушными шарами.

Первыми в рейс уходят два теплохода: «Михаил Булгаков» и «Константин Симонов». Пассажирам предстоит четырехдневное путешествие до Углича и обратно.

«Мы отправляемся на теплоходе «Михаил Булгаков»: Тверь – Углич – Мышкин. – С кем едете? – С внуком», — рассказывает москвичка Галина Иванова.

Для детей до 14 лет предоставляется существенная скидка. Также льготами в этом сезоне смогут воспользоваться пенсионеры, студенты и малоимущие граждане. Цены остались на уровне прошлого года. Однако и эту стоимость можно сократить, отказавшись, например, от дополнительных экскурсий. Для этого создана специальная опция — «Конструктор тура». На начало старта продаж круизных путевок показатель спроса опередил аналогичный период прошлого года на 80%.

«Самое большое количество круизов совершится из Москвы и Санкт-Петербурга, соединяя эти крупнейшие города нашей страны. Кроме этого мы принимаем большое количество иностранных гостей, где-то около ста тысяч человек в год», — делится информацией заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

И все же основной поток туристов — наши соотечественники. Алена Антонова работает на Рублевке в интернет-издании. Во время командировок и в отпуске посетила большое количество стран. Признается — речной тур до Петербурга показал ей Россию, о которой она даже не подозревала.

«Во-первых, для себя открыла Валаам, например. Я бы туда не собралась никогда. Времени нет. Это потрясающей красоты остров. С монахами мы пообщались. Посмотрели монастырь, скиты», — вспоминает журналистка Алена Антонова.

К новому сезону по пути следования круизных судов были отремонтированы пассажирские причалы. Это значит, что впечатлений от путешествия станет еще больше.

«Это Старая Ладога на Волхове, она разнообразит круизы из Санкт-Петербурга по северо-западу. Несколько новых стоянок на Волге появляется: это Кинешма, возрожденная такая стоянка, Сарапул на Каме», — перечисляет генеральный директор круизной компании «Инфофлот» Андрей Михайловский.

Туристические перевозки по рекам России набирают обороты. На двух гидроузлах — Багаевском и Нижегородском — полным ходом идут строительные работы. На российских верфях строятся два новых круизных судна. Большое внимание уделяется и модернизации самих теплоходов.

Речные теплоходы каждый год повышают свой уровень и вот, они уже не уступают современным пятизвездочным отелям. Вот, пожалуйста, номер. Здесь есть отдельная ванна, душевая и туалет, двухместная удобная кровать, диван. В каждом номере есть wi-fi, телефон. В этом номере класса люкс есть даже отдельный балкон. Вот так едешь по Волге-матушке, любуешься закатом. Можно сесть, выпить чашечку кофе и почитать свежую прессу.

К работе в навигационный период-2018 готовы все 40 теплоходов «Речного Альянса», в который входят три ведущие компании отрасли: «Водоход», «Мостурфлот» и «Инфофлот».

«Ни один теплоход не имеет право выйти в эксплуатацию, если его не примет около 40 контролирующих организаций», — уточняет Светлана Гончарова.

Круизные компании подготовили для туристов множество новых программ, экскурсионных маршрутов и даже выступление звезд. Кроме того, «Мостурфлот» продолжает приглашать космонавтов. Во время круиза они расскажут отдыхающим все о звездном небе над Россией.