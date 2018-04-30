Самойлова отправилась в Лиссабон для участия в «Евровидении-2018»

Москва, 30 апреля. Российская певица Юлия Самойлова, которая представляет нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», вылетела в Лиссабон. Уже во вторник у нее состоится первая репетиция на арене Parque das Nacoes, где будет проходить смотр.

«Мы проходим регистрации, — сказала Самойлова в ролике, опубликованном на ее странице в Instagram. — Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи».

Отметим, что исполнительницу сопровождает российская делегация под руководством главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.

Напомним, что Первый канал в течение трех дней будет вести трансляцию песенного конкурса Евровидение-2018. Самойлова на конкурсе будет исполнять композицию I Won’t Break.