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Самойлова отправилась в Лиссабон для участия в «Евровидении-2018»
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    Самойлова отправилась в Лиссабон для участия в «Евровидении-2018»

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    Самойлова отправилась в Лиссабон для участия в «Евровидении-2018»

    Москва, 30 апреля. Российская певица Юлия Самойлова, которая представляет нашу страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018», вылетела в Лиссабон. Уже во вторник у нее состоится первая репетиция на арене Parque das Nacoes, где будет проходить смотр.

    «Мы проходим регистрации, — сказала Самойлова в ролике, опубликованном на ее странице в Instagram. — Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи».

    Отметим, что исполнительницу сопровождает российская делегация под руководством главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.

    Напомним, что Первый канал в течение трех дней будет вести трансляцию песенного конкурса Евровидение-2018. Самойлова на конкурсе будет исполнять композицию I Won’t Break.

    Автор: Тимур Румянцев
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