Самойлова отправилась в Лиссабон для участия в «Евровидении-2018»

До встречи) мы полетели! Спасибо @alisherdesign за такой дерзкий костюм!) #евровидение #евровидение2018 #юлиясамойлова #juliasamoylova #lissabon #portugal

A post shared by Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) on Apr 30, 2018 at 8:44am PDT