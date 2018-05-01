Сирия итоги за сутки на 1 мая 06.00: первые автобусы с мирными жителями покинули Аль-Фуа, коалиция вновь атаковала союзников САА в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 1 мая. Первые автобусы с мирными жителями Аль-Фуа уехали из Идлиба, ВВС международной коалиции снова атаковали позиции проправительственных сил в Дейр-эз-Зоре, при взрыве в Идлибе пострадало два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против ИГ1 в Дамаске, нанесли удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дамаске, вели обстрел позиций боевиков в Хомсе, при поддержке ВКС РФ атаковали «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: потеряло более 74 боевиков в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: сдает позиции на юге Дамаска.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала семерых бойцов SDF в Африне.

Курды: потеряли четырех бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: атаковала позиции САА в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться в южных пригородах Дамаска. Ранее САА освободила от «Исламского государства» район Аль-Кадам и несколько кварталов этой части региона. По данным информационного агентства Almanar News, в столкновениях было нейтрализовано более 74 боевиков ИГИЛ1. Fars News писало, что САА начала развертывать новые вооружения против ИГ.

Радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры», дислоцирующиеся в районе лагеря беженцев Ярмук, вынужденно согласились сдать позиции в этой части региона и вместе со своими семьями уехать в провинцию Идлиб. По сведениям информагентства SANA, взамен пять тысяч мирных жителей городов Аль-Фуа и Кефрая будут эвакуированы на подконтрольные правительственным силам территории.

Провинция Алеппо

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@smmsyria), что боевики незаконных вооруженных формирований выпустили несколько ракет по одному из районов административного центра провинции Алеппо. В результате действий радикалов несколько мирных жителей города получили ранения.

Военный конвой ВС США отправлен в район Манбиджа, передавало информагентство Almanar News. Сообщалось, что в составе колонны было 10 автомобилей, три грузовика с ракетными установками и еще несколько машин с навигационным оборудованием. Технику сопровождали военнослужащие из Соединенных Штатов. Позже Twitter-канал (@MHJournalist) сообщил, что окрестности Манбиджа патрулирует военная полиция США и Франции.

Протурецкие оппозиционные группировки закончили формирование местных советов города Африн и других населенных пунктов, захваченных ранее у Демократических сил Сирии (SDF). Напомним, курдские отряды ополчения были выбиты из районов на севере региона в рамках операции ВС Турции «Оливковая ветвь». Курдские военизированные формирования, входящие в состав коалиции SDF, считаются в Турции террористическими организациями.

В конце дня боевики Сирийской свободной армии (ССА) арестовали семерых бойцов SDF в пригороде Африна. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyrianCoalition).

Провинция Хомс

ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях города Ар-Растан, писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1). В это же время местный Twitter-канал (@anteebah_alSham) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) возобновила артиллерийские обстрелы позиций боевиков в районе поселений Аль-Хула и Дейр Фуль. Информационное агентство Fars News сообщало, что правительственные войска САР разгромили несколько штабов «Тахрир аш-Шам» в этой части региона. В ходе военных операций был ликвидирован командир радикальной коалиции.

Также в начале дня в северную часть Хомса прибыло элитное подразделение Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра» для участия в операции против боевиков «Джебхат ан-Нусры», передавало информагентство Muraselon.

Военный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@fadigaber5), что радикалы открыли огонь по городу Аль-Мушейрифа на северо-востоке региона.

В конце дня стало известно, что на севере провинции объявлен режим прекращения огня. По сведениям информационного агентства Muraselon, ожидается, что завтра начнутся переговоры между правительственными силами САР и радикалами «Тахрир аш-Шам» о мирном урегулировании конфликта на этой территории.

Тем временем Twitter-канал (@IvanSidorenko1) сообщило, что мирные жители покинули свои дома в северных районах провинции и начали переходить на территории региона, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Дейр-эз-Зор

ВВС международной коалиции вновь нанесли удары по опорным пунктам проправительственных сил Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об атаке западного альянса во главе с США на позиции сирийской армии писал местный источник в социальной сети Twitter (@MGhorab3).

Накануне союзники армии САР установили контроль над несколькими населенными пунктами региона, которые ранее были захвачены Демократическими силами Сирии (SDF). Позже авиация коалиции нанесла удары по этим поселениям. Кроме того, на расположения правительственных войск напали курдские отряды ополчения.

Опорные пункты SDF на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор подверглись атаке террористов «Исламского государства». По сведениям информационного агентства Almanar News, радикальные исламисты использовали беспилотник. В результате нападения погибло четыре бойца курдского ополчения. Напомним, проамериканская «демократическая армия» захватила ряд территорий провинции, однако не провела зачистку района от «спящих ячеек» ИГИЛ, что дало террористам возможность восстановить силы и укрепить позиции недалеко от границы с Ираком.

Провинция Идлиб

Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@IvanSidorenko1), что из города Аль-Фуа выехали первые автобусы с мирными жителями заблокированного боевиками «Ан-Нусры» с 2012 года поселения. В соответствии с соглашением между САА и боевиками, радикальные исламисты получили возможность покинуть южную часть Дамаска и переместиться в Идлиб в обмен на освобождение населения Аль-Фуа и Кефраи.

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@fadigaber5), что в районе Жбара административного центра провинции Идлиб взорвался мотоцикл. Данных о пострадавших не поступало. Позже недалеко от столицы региона взорвалась мина, заложенная на трассе. По сведениям местного Twitter-канала (@IdlibPlus), в результате происшествия ранения получили двое гражданских.

ВКС РФ нанесли ряд ударов по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на юге провинции Идлиб. О боевых вылетах российской авиации писал в Twitter (@ snhr) Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Военный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@MGhorab3), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе населенного пункта Марзита

Провинция Хама

Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@borzou), что иранская сторона официально подтвердила потерю 18 бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате ударов, нанесенных минувшей ночью ВВС Израиля по позициям Сирийской арабской армии (САА) в провинции Хама. Twitter-канал (@IvanSidorenko1) писал о гибели капитана Фади Османа.

Израиль отказался комментировать ночной авианалет на объекты правительственных войск САР. Военный источник в сети Telegram (@boris_rozhin) отмечал, что удар выглядит, как попытка затруднить развитие наступательных операций САА и союзников на анклав боевиков «Ан-Нусры» в окрестностях Ар-Растана.

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Аль-Назара и Брегет в южной части провинции Хама.

Одновременно с этим на севере региона продолжилась военная кампания ВКС РФ и САА против «Джебхат ан-Нусры». ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли удары по укрепрайонам радикальных исламистов недалеко от населенных пунктов Аз-Закият, Аль-Дамина, Брегит, Кафр Набуда и Аль-Назара. Правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины. Об этом писал военный Twitter-канал (@MahmodHamway).

Ирак

В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате инцидента пострадал мирный житель иракской столицы. В конце дня в городе прогремел еще один взрыв. Ранения получили три человека.

Двое террористов «Исламского государства» были арестованы на юге провинции Дияла, писало Iraqi News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. По сведениям информагентства, у радикальных исламистов было изъято несколько единиц оружия. Также недалеко от Мосула была захвачена банда ИГ, готовившаяся к атаке на город.

Во второй половине дня Iraqi News сообщило, что в Дияле сдетонировало СВУ, заложенное недалеко от популярного рынка. Инцидент унес жизнь гражданского.

На сирийско-иракской границе вновь произошел вооруженный конфликт между проправительственными отрядами «Хашд аш-Шааби» и террористами «Исламского государства». Iraqi News писало, что в ходе перестрелки бойцы ополчения ликвидировали нескольких радикалов ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)